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Царьград

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В Прикамье изобрели инвалидные колсяки нового поколения из карбона

В Прикамье изобрели инвалидные колсяки нового поколения из карбона

Средства передвижения предназначены для паралимпийских атлетов.В Пермском крае стартовало производство нового поколения спортивных колясок из карбона, предназначенных для паралимпийских атлетов.

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