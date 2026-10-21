Орехи могут быть полезны не только как сытный перекус. Новый анализ научных данных показал: у людей, которые регулярно добавляют их в рацион, вероятность развития гипертонии может быть ниже.
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Каких орехов-то? Грецких, фундука, кедровых, арахиса?