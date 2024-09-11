Выяснилось, на что больше всего иностранцы тратят деньги в России

Аналитики ЮMoney провели исследование расходов иностранных туристов в России летом 2024 года. С июня по август количество карт ЮMoney, выданных иностранцам, увеличилось более чем в три раза по сравнению с весной.
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