У TikTok появились шансы остаться в США — теперь в этом замешан Илон Маск Остало...

У TikTok появились шансы остаться в США — теперь в этом замешан Илон МаскОсталось совсем немного времени до 19 января, когда сервис коротких видео TikTok будет заблокирован в США, если только владеющая им ByteDance не продаст платформу.
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