This ambitious fantasy-drama series became an instant hit when it debuted on ABC back in 2011. But was the show destined to live happily ever after?This ambitious fantasy-drama series became an instant hit when it debuted on ABC back in 2011.
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