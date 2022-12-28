Гвардиола пнул бутылку и попал в человека на скамейке «Ман Сити» в игре с «Лидсом». Пеп сразу кинулся извиняться

Пеп Гвардиола пнул бутылку в сторону скамейки «Манчестер Сити». На 84-й минуте матча 17-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Лидсом» (3:1) в кадр телетрансляции попал момент, на котором главный тренер «горожан» на эмоциях пинает лежащую на газоне бутылку с водой.
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