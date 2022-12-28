Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Они, татуировки, отвратительны и не выделяют человека. Это традиция папуасов, зачем уподобляться дикарям?!Спикер Госсовета ...
  • сергей фролов
    Какая радость для извращенцев всех мастей.Филипп Лам: «Евро...
  • Лидия Фролова
    Да.. шиш лягушатникам  и Макрону...ЧМ-2022. Финал. А...

Гвардиола пнул бутылку и попал в человека на скамейке «Ман Сити» в игре с «Лидсом». Пеп сразу кинулся извиняться

Гвардиола пнул бутылку и попал в человека на скамейке «Ман Сити» в игре с «Лидсом». Пеп сразу кинулся извиняться

Пеп Гвардиола пнул бутылку в сторону скамейки «Манчестер Сити». На 84-й минуте матча 17-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Лидсом» (3:1) в кадр телетрансляции попал момент, на котором главный тренер «горожан» на эмоциях пинает лежащую на газоне бутылку с водой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх