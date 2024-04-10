Первый по-настоящему новый за 15 лет. Представлен Toyota 4Runner 2025, на этот раз — без 4,0-литрового мотора V6, но с 8-ступенчатым автоматом

Сегодня в США состоялась премьера ожидаемого внедорожника Toyota 4Runner 2025. Land Cruiser Prado 250 на минималках лишился своего атмосферного 4,0-литрового мотора V6 и старого 5-ступенчатого «автомата».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии