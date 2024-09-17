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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции вместе со школьниками Забайкальского края плетут маскировочную сеть для СВО

Своеобразный «урок мужества» объединил молодых сотрудников, ветеранов органов внутренних дел, подростков и участников специальной военной операции.

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