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В Китае начали отказываться от Boeing из-за импортных тарифов

В Китае начали отказываться от Boeing из-за импортных тарифов

Китайские авиакомпании приостановили прием самолетов Boeing. Перевозчики начали отказываться от техники американской компании из-за взаимных импортных тарифов США, со ссылкой на финансовое издание «Дии цайцзин» сообщает РИА Новости.

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