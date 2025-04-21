В Китае начали отказываться от Boeing из-за импортных тарифов

Китайские авиакомпании приостановили прием самолетов Boeing. Перевозчики начали отказываться от техники американской компании из-за взаимных импортных тарифов США, со ссылкой на финансовое издание «Дии цайцзин» сообщает РИА Новости.
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