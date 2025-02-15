Правила проезда по МСД изменились с 15 февраля

Нововведения связаны с растущей загруженностью трассы и необходимы для того, чтобы обеспечить жителям прогнозируемую, быструю и прямую связь между районами Москвы и федеральными трассами и сделать поездку по МСД предсказуемой по времени.
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