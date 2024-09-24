Смоленщина участвует в акции «Лучший друг»

Участвовать могут все желающие: более чем в 20 точках Смоленска принимают всё, в чём нуждаются четвероногие друзья Смоленская область присоединилась к акции «Лучший друг», которая проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».