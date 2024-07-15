«Горжусь мужем»: молодая жена Омарова готовится стать многодетной мамой

23-летняя Валерия рассказала о планах на будущее. Курбан Омаров с женой Валерией Социальные сетиПока Ксения Бородина публично осуждает бывшего мужа Курбана Омарова в безответственном отношении к их общей дочке, новая жена бизнесмена рассказывает о больших планах на рождение детей.