«Горжусь мужем»: молодая жена Омарова готовится стать многодетной мамой

23-летняя Валерия рассказала о планах на будущее. Курбан Омаров с женой Валерией Социальные сетиПока Ксения Бородина публично осуждает бывшего мужа Курбана Омарова в безответственном отношении к их общей дочке, новая жена бизнесмена рассказывает о больших планах на рождение детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии