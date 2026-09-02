Смоленское фермерское хозяйство участвует в битве за «аграрный Оскар России»

В деревне Архиповка Смоленской области несколько поколений семьи Струковых выращивали картофель для себя, пока глава семьи не решил вывести семейное дело на новый уровень.
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