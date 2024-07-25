Для России дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине является предпочтительным. Таким образом, озвученная киевским режимом готовность к мирным переговорам с российской стороной вписывается в позицию Москвы.
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