«Он оправдывает терроризм»: Данилу Козловского призвали выгнать из России

Пропавший с российских экранов и сцены Данила Козловский рискует быть «высланным» из страны. В своем Telegram-канале блогер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, заявил, что актер оправдывает террористов и поддерживает иноагентов, и призвал «убрать» его из России.