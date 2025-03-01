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Мода и Шоу-бизнес

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«Он оправдывает терроризм»: Данилу Козловского призвали выгнать из России

«Он оправдывает терроризм»: Данилу Козловского призвали выгнать из России

Пропавший с российских экранов и сцены Данила Козловский рискует быть «высланным» из страны. В своем Telegram-канале блогер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, заявил, что актер оправдывает террористов и поддерживает иноагентов, и призвал «убрать» его из России.

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Комментарии
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