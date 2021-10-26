Заноза

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Алексей Куракин: В Кишинев не летит «голубой вертолет» из Брюсселя

Алексей Куракин: В Кишинев не летит «голубой вертолет» из Брюсселя

Так вот где собачка порылась! Оказывается, Молдова должна России за ранее потребленный газ — 709 млн.

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Леонид Буравлев
Во!Уже и хохлы всполошились без газа халявного!))
Владимир Сироткин
Смешно.
вячеслав полыгалов
Вообще пропадет халява и вымрет нация хохлов!
Владимир Сироткин
фашизм в хохлах бессмертен
вячеслав полыгалов
Фашизм?ЭТО НАЦИЯ!ХОХЛЫ?нет такой нации!
вячеслав полыгалов
ХОХЛЫ СБРОД!
Владимир Сироткин
Не спешите скакать, наш любвеобильный гарант не оставит в беде бывших и нынешних. И газ даст и долги спишет. Это же не население России, с которых можно три шуры драть и ещё на четвертую замахнуться.
вячеслав полыгалов
Скачут только ДЕБИЛЫ!Цены в Еврожопе вырастут и заликуют наши твари олигархи!И КАК ДАСТ ЛОМОМ ПО ХРЕБТУ ПРОСТОГО ЛЮДА СКАЧЕК ЦЕН ЗАТЕМ!И отмазка!РОСТ ЦЕН НА РЫНКЕ!и где в жопу была ета отмазка когда цены на нефть упали ниже плинтуса?НАРОД!ЭТО НЕ НАША ВЛАСТЬ!КАК НЕ ПОВЕРНИ НАМ ВИНТ НИЖЕ ПОЯСНИЦЫ!
вячеслав полыгалов
Выборы прошли!ПОМНИТЕ ДЕПУТАТОВ ЧТО ВСЕ ЗА НАРОД?БЫЛ ТАМ ХОТЬ ОДИН ИЗ НАРОДА?ВСЕ БЫЛИ ПРИЛИЗАНЫ ЭТОЙ ВЛАСТЬЮ!
вячеслав полыгалов
Я бы удавил этих кенгуруукропов!НО ТВАРИ ПРИНЯЛИ ЗАКОН ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ!А У НАС ТОЛЬКО -тишина и лягушки квакают!
вячеслав полыгалов
ГДЕ ССУКА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ?МЫ ИХ ВСЕМ МИРОМ СТРОИЛИ И РАЗРАБАТЫВАЛИ!ПОЧЕМУ ССУКА ПЕНКИ СНИМАЮТ УБЛЮДКИ К ЭТОМУ ВООБЩЕ МАЛО ПРИКАСАВШИЕСЯ?
вячеслав полыгалов
А ПОТОМ ТРУПЫ ПАЧКАМИ НА ЗАВОДАХ!У НАС ЗА СЕМЬ ЛЕТ ТОЛЬКО ПОГИБШИХ 6 ЧЕЛОВЕК!16 ЧЕЛОВЕК У РЯЗАНЦЕВ!У НАШИХ РАНЕННЫХ ЛИНЗЫ В ГЛАЗАХ ПЛАВИЛИСЬ!ОДНОМУ ПОВЕЗЛО!УМЕР!А ЖЕНА ОДНОГО ИЗ ПОГИБШИХ С БАЛКОНА ПРЫГНУЛА!ИМ И 30-И НЕ БЫЛО!МУЖУ ГОЛОВУ ЧУТЬ НИЖЕ НОСА СРЕЗАЛО!ИПАТЕКА ЗАДАВИЛА!
вячеслав полыгалов
Ах забыл!НА НАШИ ВЗРЫВЫ РУКОВОДСТВО ВЗЯЛО ПРИВЫЧКУ ЗАЖИГАЛКИ ПОДБРАСЫВАТЬ!Смешно!ВСЕ В КОПАТИ И ГАРИ А ЗАЖИГАЛКИ ЧИСТИНЬКИЕ!В зданиях температуры запредельные!А ОНИ ПЛАСТМАССОВЫЕ НЕ ОПЛАВЛЕНЫЕ!
вячеслав полыгалов
А у власти тишина и покой!-МЫ РАДУЕМСЯ!не тревожте!-ЕВРОЖОПА ЗАМЕРЗАЕТ!
Anisimova Lyubov
По сути статьи: причем здесь долг Молдовы? Это долг Приднестровья! А это совсем другой разговор, почему они не оплачивали потребляемый газ годами?
вячеслав полыгалов
Ах да!ДОМА ХРЕН ЗНАЕТ ЧТО?Но позвольте!УХ УЖ ЭТИ СОСЕДИ!!!КРЕДИТЫ ПОРАЗДОВАЛИ ДАЖЕ ПО МОЕМУ И ОБЕЗЬЯНАМ С ЛЮДОЕДАМИ В АФРИКЕ!НО МОЛДОВА ОБОРЗЕЛА!А по тихому еще при Лебеде могли придавить всех там!
Дмитрий Марченко
бандеровский вопль отчаяния... ну должен же кто то обуть переобутого хохлика
вячеслав полыгалов
Я тебе с Урала расскажу!Моих родных в Снежном на кладбище размазали!ВЫ УМЫЛИСЬ!Сейчас около Рязани 16 погибших!! У нас за 7 лет 6 погибших!РАНЕНЫХ НЕ СЧИТАЮ!кто их считает!хотя там линзы в глазах расплавились!ЧЕ МРАЗЬ!ПОПРЫГАЙ КАК УКРОКЕНГУРУ!
вячеслав полыгалов
И для дятла!За мной около 30-и пусков ракет!Благодарность за задержание вооруженного преступника!Не помню за которого!Улица одним из наших названа!ГОРОД МОЙ!ПЕРМЬ!
вячеслав полыгалов
Для справки!СНЕЖНОЕ ЭТО НЕ ПРИЗНАННЫЕ РЕСПУБЛИКИ!
Дмитрий Марченко
гордись !! может еще удастся воздушного змея запустить?
вячеслав полыгалов
Может получится ипотеку за квартиру матери выплатить что на этом заводе около 30-и лет отработала!
вячеслав полыгалов
ВЫ ГОТОВЬТЕСЬ!НАЧНЕТСЯ НАХЕР ЖАЛОСТЬ!
Дмитрий Марченко
мороз всех остудит/рассудит
вячеслав полыгалов
Я ВЫПОЛЗАЛ ОДИН РАЗ ОБМОРЕЖЕННЫЙ С ОДНИМ ЕЛЕ не остудит!ВИДЯЩИМ ГЛАЗОМ!ДО ЛЮДЕЙ!ТАМ СОЗНАНИЕ ПОТЕРЯЛ!МАТЬ ПОТОМ ВАЛЕРЬЯНКОЙ ПОИЛИ И МЕНЯ ПОКАЗАЛИ!не остудит!зубы сводит!до дела дойдет жалко не будет!
вячеслав полыгалов
У деда с братьями колчаковцы родителей расстреляли!Сиротами остались!И ЧТО!ОПЯТЬ МРАЗИ У ВЛАСТИ?ВЫ РЕАЛЬНО НЕ ЗНАЕТЕ КОГДА БАШНЮ СНОСИТ!
вячеслав полыгалов
Не многие знают кишки после маньяков и знавали людоеда!
вячеслав полыгалов
это ваше дерьмо!
вячеслав полыгалов
ЖИВИТЕ В НЕМ!-О ВАС ДУМАЮТ ВАШИ ДЕПУТАТЫ!
вячеслав полыгалов
А у меня только своих 2 без вести пропавших!
вячеслав полыгалов
РЕАЛЬНО!МЫ ЖИВЕМ В РАЗНЫХ РЕАЛИЯХ!
Vиктор Гуляка
Вы прослушали Театр Одного Актера в передаче Рабочий полдень. Благодарим за внимание.

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