Алексей Куракин: В Кишинев не летит «голубой вертолет» из Брюсселя

ЗанозаБизнес и финансыАлексей Куракин: В Кишинев не летит «голубой вертолет» из Брюсселя Так вот где собачка порылась! Оказывается, Молдова должна России за ранее потребленный газ — 709 млн.Вернуться к статье326НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид БуравлевВо!Уже и хохлы всполошились без газа халявного!))ВСВладимир СироткинСмешно.вячеслав полыгаловВообще пропадет халява и вымрет нация хохлов!ВСВладимир Сироткинфашизм в хохлах бессмертенвячеслав полыгаловФашизм?ЭТО НАЦИЯ!ХОХЛЫ?нет такой нации!вячеслав полыгаловХОХЛЫ СБРОД!ВСВладимир СироткинНе спешите скакать, наш любвеобильный гарант не оставит в беде бывших и нынешних. И газ даст и долги спишет. Это же не население России, с которых можно три шуры драть и ещё на четвертую замахнуться.вячеслав полыгаловСкачут только ДЕБИЛЫ!Цены в Еврожопе вырастут и заликуют наши твари олигархи!И КАК ДАСТ ЛОМОМ ПО ХРЕБТУ ПРОСТОГО ЛЮДА СКАЧЕК ЦЕН ЗАТЕМ!И отмазка!РОСТ ЦЕН НА РЫНКЕ!и где в жопу была ета отмазка когда цены на нефть упали ниже плинтуса?НАРОД!ЭТО НЕ НАША ВЛАСТЬ!КАК НЕ ПОВЕРНИ НАМ ВИНТ НИЖЕ ПОЯСНИЦЫ!вячеслав полыгаловВыборы прошли!ПОМНИТЕ ДЕПУТАТОВ ЧТО ВСЕ ЗА НАРОД?БЫЛ ТАМ ХОТЬ ОДИН ИЗ НАРОДА?ВСЕ БЫЛИ ПРИЛИЗАНЫ ЭТОЙ ВЛАСТЬЮ!вячеслав полыгаловЯ бы удавил этих кенгуруукропов!НО ТВАРИ ПРИНЯЛИ ЗАКОН ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ!А У НАС ТОЛЬКО -тишина и лягушки квакают!вячеслав полыгаловГДЕ ССУКА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ И ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ?МЫ ИХ ВСЕМ МИРОМ СТРОИЛИ И РАЗРАБАТЫВАЛИ!ПОЧЕМУ ССУКА ПЕНКИ СНИМАЮТ УБЛЮДКИ К ЭТОМУ ВООБЩЕ МАЛО ПРИКАСАВШИЕСЯ?вячеслав полыгаловА ПОТОМ ТРУПЫ ПАЧКАМИ НА ЗАВОДАХ!У НАС ЗА СЕМЬ ЛЕТ ТОЛЬКО ПОГИБШИХ 6 ЧЕЛОВЕК!16 ЧЕЛОВЕК У РЯЗАНЦЕВ!У НАШИХ РАНЕННЫХ ЛИНЗЫ В ГЛАЗАХ ПЛАВИЛИСЬ!ОДНОМУ ПОВЕЗЛО!УМЕР!А ЖЕНА ОДНОГО ИЗ ПОГИБШИХ С БАЛКОНА ПРЫГНУЛА!ИМ И 30-И НЕ БЫЛО!МУЖУ ГОЛОВУ ЧУТЬ НИЖЕ НОСА СРЕЗАЛО!ИПАТЕКА ЗАДАВИЛА!вячеслав полыгаловАх забыл!НА НАШИ ВЗРЫВЫ РУКОВОДСТВО ВЗЯЛО ПРИВЫЧКУ ЗАЖИГАЛКИ ПОДБРАСЫВАТЬ!Смешно!ВСЕ В КОПАТИ И ГАРИ А ЗАЖИГАЛКИ ЧИСТИНЬКИЕ!В зданиях температуры запредельные!А ОНИ ПЛАСТМАССОВЫЕ НЕ ОПЛАВЛЕНЫЕ!вячеслав полыгаловА у власти тишина и покой!-МЫ РАДУЕМСЯ!не тревожте!-ЕВРОЖОПА ЗАМЕРЗАЕТ!Anisimova LyubovПо сути статьи: причем здесь долг Молдовы? Это долг Приднестровья! А это совсем другой разговор, почему они не оплачивали потребляемый газ годами?вячеслав полыгаловАх да!ДОМА ХРЕН ЗНАЕТ ЧТО?Но позвольте!УХ УЖ ЭТИ СОСЕДИ!!!КРЕДИТЫ ПОРАЗДОВАЛИ ДАЖЕ ПО МОЕМУ И ОБЕЗЬЯНАМ С ЛЮДОЕДАМИ В АФРИКЕ!НО МОЛДОВА ОБОРЗЕЛА!А по тихому еще при Лебеде могли придавить всех там!Дмитрий Марченкобандеровский вопль отчаяния... ну должен же кто то обуть переобутого хохликавячеслав полыгаловЯ тебе с Урала расскажу!Моих родных в Снежном на кладбище размазали!ВЫ УМЫЛИСЬ!Сейчас около Рязани 16 погибших!! У нас за 7 лет 6 погибших!РАНЕНЫХ НЕ СЧИТАЮ!кто их считает!хотя там линзы в глазах расплавились!ЧЕ МРАЗЬ!ПОПРЫГАЙ КАК УКРОКЕНГУРУ!вячеслав полыгаловИ для дятла!За мной около 30-и пусков ракет!Благодарность за задержание вооруженного преступника!Не помню за которого!Улица одним из наших названа!ГОРОД МОЙ!ПЕРМЬ!вячеслав полыгаловДля справки!СНЕЖНОЕ ЭТО НЕ ПРИЗНАННЫЕ РЕСПУБЛИКИ!Дмитрий Марченкогордись !! может еще удастся воздушного змея запустить?вячеслав полыгаловМожет получится ипотеку за квартиру матери выплатить что на этом заводе около 30-и лет отработала!вячеслав полыгаловВЫ ГОТОВЬТЕСЬ!НАЧНЕТСЯ НАХЕР ЖАЛОСТЬ!Дмитрий Марченкомороз всех остудит/рассудитвячеслав полыгаловЯ ВЫПОЛЗАЛ ОДИН РАЗ ОБМОРЕЖЕННЫЙ С ОДНИМ ЕЛЕ не остудит!ВИДЯЩИМ ГЛАЗОМ!ДО ЛЮДЕЙ!ТАМ СОЗНАНИЕ ПОТЕРЯЛ!МАТЬ ПОТОМ ВАЛЕРЬЯНКОЙ ПОИЛИ И МЕНЯ ПОКАЗАЛИ!не остудит!зубы сводит!до дела дойдет жалко не будет!вячеслав полыгаловУ деда с братьями колчаковцы родителей расстреляли!Сиротами остались!И ЧТО!ОПЯТЬ МРАЗИ У ВЛАСТИ?ВЫ РЕАЛЬНО НЕ ЗНАЕТЕ КОГДА БАШНЮ СНОСИТ!вячеслав полыгаловНе многие знают кишки после маньяков и знавали людоеда!вячеслав полыгаловэто ваше дерьмо!вячеслав полыгаловЖИВИТЕ В НЕМ!-О ВАС ДУМАЮТ ВАШИ ДЕПУТАТЫ!вячеслав полыгаловА у меня только своих 2 без вести пропавших!вячеслав полыгаловРЕАЛЬНО!МЫ ЖИВЕМ В РАЗНЫХ РЕАЛИЯХ!Vиктор ГулякаВы прослушали Театр Одного Актера в передаче Рабочий полдень. Благодарим за внимание.Комментировать
Свежие комментарии