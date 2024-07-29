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Задачка на образное мышление: сможете быстро найти пару на картинке?

Задачка на образное мышление: сможете быстро найти пару на картинке?

Навыки образного мышления пригодятся вам и для решения повседневных задач. Например, если задумаете сделать перестановку мебели: представить мысленно разные варианты и выбрать лучший проще, чем сразу двигать шкафы.

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