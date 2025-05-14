Сергей Обухов: Пропажа изъятых у коррупционеров средств похожа на перераспределение «общака»

Борьба с коррупцией в России неожиданно обернулась скандалом. Судя по отчетностям Счетной палаты, большая часть средств, которые изъяли у коррупционеров, внезапно исчезла в неизвестном направлении Ни правительство, ни сама Счетная палата не могут толком объяснить причины этой таинственной пропажи.