Сергей Обухов: Пропажа изъятых у коррупционеров средств похожа на перераспределение «общака»

Борьба с коррупцией в России неожиданно обернулась скандалом. Судя по отчетностям Счетной палаты, большая часть средств, которые изъяли у коррупционеров, внезапно исчезла в неизвестном направлении Ни правительство, ни сама Счетная палата не могут толком объяснить причины этой таинственной пропажи.
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