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Крымская газета

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Завершается капремонт автовокзала в Ялте

Завершается капремонт автовокзала в Ялте

Капремонт автостанции «Ялта» выходит на завершающую стадию, сообщили в пресс-службе Минстроя РК. После ремонта пассажиров ждут современные зоны обслуживания, комфортный зал ожидания и гостиница.

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