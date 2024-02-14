Малкин о дисквалификации сборной России: Надеюсь, это последний год отстранения

Евгений Малкин, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз», прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить дисквалификацию сборных России и Белоруссии еще на год.
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