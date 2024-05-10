Мбаппе не принял участие в презентации комплекта формы «ПСЖ» на следующий сезон

В «ПСЖ» снова дали понять, что Килиана Мбаппе в следующем сезоне уже в команде не будет. Пресс-служба «ПСЖ» на страницах команды в социальных сетях опубликовала ролик, на котором игроки мужской и женской команды демонстрируют комплект новой формы парижан на следующий сезон.