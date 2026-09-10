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Ги Буше одержал 90-ю победу с «Авангардом» в КХЛ и вышел на 3-е место в истории клуба, обойдя Кравца. Рекордсмен – Хартли (177)

Тренер Ги Буше одержал 90-ю победу с « Авангардом ». 10 сентября клуб обыграл «Сочи» (4:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

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