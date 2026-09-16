Welt: США сейчас нужны Германии больше, чем она им

Германия сейчас нуждается в США больше, чем США — в Германии. Такой вывод напрашивается после первой личной встречи главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса с американским коллегой Питом Хегсетом в Пентагоне, пишет Die Welt.
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