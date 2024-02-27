В ДТП в Устьянском округе по вине пьяного водителя погиб пассажир

Смертельная авария произошла вчера в поселке Октябрьском.Полиция региона сообщает, что водитель автомобиля «Шкода», который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на женщину-пешехода.
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