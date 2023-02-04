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Медведев: Москва готова применить все виды вооружений, если Украина нанесет удары по России

Медведев: Москва готова применить все виды вооружений, если Украина нанесет удары по России

Москва готова применить все виды вооружений, если Украина нанесет удары по Российской Федерации. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Дмитрий Медведев, заместитель главы Совбеза РФ.

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