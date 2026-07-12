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Соболев о предсезонке «Зенита»: «Никто не обращает внимания, что я лучший бомбардир. Празднование гола «Нефтчи» было для моих «фанатов» – чуть-чуть инфополе разогреть»

Нападающий « Зенита » Александр Соболев оценил свою игру на предсезонных сборах. В воскресенье «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в Санкт-Петербурге в рамках WINLINE Суперсерии (3:1), Соболев забил с пенальти в 1-м тайме.

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