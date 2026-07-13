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Китай ужесточил проверки судов под флагом Панамы

Китай ужесточил проверки судов под флагом Панамы

Китай усилил инспекции судов, ходящих под флагом Панамы, в своих портах. Как заявил 13 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, проверки проводятся в строгом соответствии с международными морскими конвенциями.

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