Соблюдение Родительской субботы: что можно делать 9 марта, чтобы избежать наказания Ирина ОрлонскаяВажный вопрос для многих верующих: можно ли в Родительскую субботу 9 марта заниматься бытовыми делами, такими как работа, посадка рассады, уборка, мытье? На этот вопрос многие ищут ответы, опасаясь наказания со стороны Бога.
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