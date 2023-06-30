Военное обозрение

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У каждого времени свои герои

У каждого времени свои герои

На днях президент и Верховный главнокомандующий наградил большую группу военных. У нас же речь пойдет совсем не об этом, а о немного других бойцах, которые тоже сражались, сражались совершенно самоотверженно и храбро, и в итоге победили.

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