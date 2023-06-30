У каждого времени свои герои

На днях президент и Верховный главнокомандующий наградил большую группу военных. У нас же речь пойдет совсем не об этом, а о немного других бойцах, которые тоже сражались, сражались совершенно самоотверженно и храбро, и в итоге победили.
Популярные статьи
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев: Атака ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии станет для компании последней
- Очевидцы в Ростове-на-Дону заявляют, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются на исходные позиции
- ВС РФ нанесли удар ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым находился украинский десант
Свежие комментарии