ИИ

Иван Иваныч

Так прут вперед или остановлены и вытесняются? 24 августа указано датой написания этого выперда, в то же время: "На 24 августа ситуация на различных участках фронта сложилась следующим образом: Курское направление В Курской области продолжаются бои в Суджанском районе, где ВС РФ восстановили контроль над Спальным. В Кореневском районе продолжаются бои и обмены ударами. Покровское направление Идут бои на окраинах Красного Яра и Крутого Яра, их освобождение позволит ВС России выйти к западным окраинам Гродовки и взять село в клещи. ВС РФ зашли в Новогродовку...".