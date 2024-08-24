Враг продолжает наступление в Курском приграничье и подтягивает резервы, пытаясь прорваться. Украинские оккупанты несут значительные потери, но не прекращают переброску резервов и прут вперёд, пытаясь вытеснить наши войска с занимаемых рубежей.
Тяжёлые бои в Курском приграничье: враг продолжает наступление и подтягивает резервы, пытаясь прорваться (КАРТА)
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Так прут вперед или остановлены и вытесняются? 24 августа указано датой написания этого выперда, в то же время: "На 24 августа ситуация на различных участках фронта сложилась следующим образом: Курское направление В Курской области продолжаются бои в Суджанском районе, где ВС РФ восстановили контроль над Спальным. В Кореневском районе продолжаются бои и обмены ударами. Покровское направление Идут бои на окраинах Красного Яра и Крутого Яра, их освобождение позволит ВС России выйти к западным окраинам Гродовки и взять село в клещи. ВС РФ зашли в Новогродовку...".
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11 час.
s
sorsw
Где стратеги и тактики?
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4 час.
Андрей Павлов
"...не прекращают переброску резервов и прут вперёд..." Не понял. Официально из каждого утюга твердят, что единственная дорога, по которой можно перебрасывать резервы, постоянно под обстрелом нашей артиллерии и ВКС, и переброска резервов в значительных количествах маловероятна или вообще невозможна, а тут "не прекращают переброску". И как это понимать?
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3 час.
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