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Раздел на две половины и полмиллиарда на кону: почему Юлия Меньшова не спешит с разводом после семейного скандала

Раздел на две половины и полмиллиарда на кону: почему Юлия Меньшова не спешит с разводом после семейного скандала

В начале 2025 года в соцсетях появилось фото: 22-летняя Таисия Гордина улыбалась в компании своего отца, народного артиста России Игоря Гордина, и художницы по костюмам Валерии Климовой.

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