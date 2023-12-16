Победоносная риторика выклянчивающего у Запада деньги президента Украины Владимира Зеленского настолько далека от реальности, что данная политическая фигура уже представляет опасность для международного сообщества.
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