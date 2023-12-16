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Спички - не игрушка

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  • Михаил Пантюхин
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Зеленский есть, но его уже нет – капитуляция Украины неизбежна

Зеленский есть, но его уже нет – капитуляция Украины неизбежна

Победоносная риторика выклянчивающего у Запада деньги президента Украины Владимира Зеленского настолько далека от реальности, что данная политическая фигура уже представляет опасность для международного сообщества.

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