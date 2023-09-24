Яков Кедми: Россия совершит большую ошибку, если до конца 2023 года не попробует выбить ВСУ из Одессы

Николай Титов

Этот военно-политический аналитик иногда конечно же говаорит интересные вещи, но сам фкт того что он говорит и не где ни будь, а на самых централь ных каналах телевитдения РФ, все это наводит на мысль, что как и положено уважающему себя еврею, говорит он все это вовсе не за бесплатно. Это работа, а то что он когда-то, где-то там, кем то был, то это просто этакий сипатичный костюмчик, и белая рубашка с бабочкой, а что у него там реально в голове - мало кто знает. Элегантный и авторитетный, но мой вам совет - не ведитесь,, все может оказаться немного не так или совсем не так!