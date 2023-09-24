Каноны военной науки гласят, что даже если ваше наступление заканчивается частичным успехом, вы все равно должны перейти к обороне, чтобы закрепиться на завоеванных рубежах.
Яков Кедми: Россия совершит большую ошибку, если до конца 2023 года не попробует выбить ВСУ из Одессы
Комментарии
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Николай Титов
Этот военно-политический аналитик иногда конечно же говаорит интересные вещи, но сам фкт того что он говорит и не где ни будь, а на самых централь ных каналах телевитдения РФ, все это наводит на мысль, что как и положено уважающему себя еврею, говорит он все это вовсе не за бесплатно. Это работа, а то что он когда-то, где-то там, кем то был, то это просто этакий сипатичный костюмчик, и белая рубашка с бабочкой, а что у него там реально в голове - мало кто знает. Элегантный и авторитетный, но мой вам совет - не ведитесь,, все может оказаться немного не так или совсем не так!
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14 час.
Валерия
Как то поднадоел этот Кедми на наших экранах. Думаю, наше руководство без "сопливых" аналитиков знает, что делать. Взять, еще не значит удержать и содержать. Пусть советы раздает своей стране, которая воюет всю жизнь.
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12 час.
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