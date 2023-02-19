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«Сидим и вдруг слышим возгласы: «Слава России!» Показалось, что конфликт спланирован». Защитник «Шинника» Петрунин о начале драки с «Минаем»

Защитник Даниил Петрунин рассказал, как началась драка игроков «Шинника» и «Миная» в Турции. – Что происходило в день конфликта? Может быть, заранее возникали какие-то подозрения? – Нет.

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