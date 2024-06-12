"Африканский фронт против Гугла": Верховный суд ЮАР принял решение об аресте акций

Верховный суд Южно-Африканской Республики арестовал акции Google South Africa ltd.Акции были арестованы в связи с отказом "Гугла" исполнять обязательства перед Царьградом и другими СМИ России по разблокировке в принадлежащем ему YouTube.
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