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Царьград

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"Африканский фронт против Гугла": Верховный суд ЮАР принял решение об аресте акций

"Африканский фронт против Гугла": Верховный суд ЮАР принял решение об аресте акций

Верховный суд Южно-Африканской Республики арестовал акции Google South Africa ltd.Акции были арестованы в связи с отказом "Гугла" исполнять обязательства перед Царьградом и другими СМИ России по разблокировке в принадлежащем ему YouTube.

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