Автобус с туристами сбил лося в Чувашии

max.ru/Госавтоинспекция ЧУВАШИИ Туристический автобус сбил лося в Чувашии. Животное получило ранение.
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