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Совсем Брозовский

Совсем Брозовский

Как говорил Остап Бендер подпольному миллионеру Александру Корейко в незабвенном "Золотом теленке": "Удивительно, с таким счастьем - и на свободе!" Наши читатели которые обратились в Редакцию наверное полагают, что это может относится и к уральскому мультимиллионеру Вячеславу Брозовскому: столько навертел в своей жизни - и в бизнесе, и в многогранной личной жизни – и до сих пор ни один, как говорится, волосок не упал с синей, вернее, уже с фиолетовой бороды любвеобильного депутата Законодательного собрания Свердловской области.

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