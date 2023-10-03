Совсем Брозовский

Как говорил Остап Бендер подпольному миллионеру Александру Корейко в незабвенном "Золотом теленке": "Удивительно, с таким счастьем - и на свободе!" Наши читатели которые обратились в Редакцию наверное полагают, что это может относится и к уральскому мультимиллионеру Вячеславу Брозовскому: столько навертел в своей жизни - и в бизнесе, и в многогранной личной жизни – и до сих пор ни один, как говорится, волосок не упал с синей, вернее, уже с фиолетовой бороды любвеобильного депутата Законодательного собрания Свердловской области.