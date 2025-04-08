Миру предсказали исчезновение важнейшего ресурса

Международные эксперты предостерегают об угрозе истощения значительного ресурса — урана. В результате активного роста атомной энергетики, согласно совместному исследованию Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), запасы урана могут быть исчерпаны к 2080 году.