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Миру предсказали исчезновение важнейшего ресурса

Миру предсказали исчезновение важнейшего ресурса

Международные эксперты предостерегают об угрозе истощения значительного ресурса — урана. В результате активного роста атомной энергетики, согласно совместному исследованию Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), запасы урана могут быть исчерпаны к 2080 году.

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