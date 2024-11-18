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Царьград

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Зеленский о разрешении Запада бить по России: Ракеты сами за себя скажут

Зеленский о разрешении Запада бить по России: Ракеты сами за себя скажут

Президент Украины прокомментировал публикации западных СМИ о том, что США, а вслед за ними Великобритания и Франция, разрешили ВСУ использовать дальнобойные ракеты по территории России.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Тебя идиот Зе размажет русский &quot;Калибр&quot; прямо на Крищатике! Не уже ли он этого до конца ещё не понял.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Совсем &quot;картавый&quot; ебанулся!
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14 час.

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