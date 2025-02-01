Старый Кировск ждет масштабное отключение воды. Без нее останутся поселки, дачные товарищества, многоквартирные дома, колонки и промпредприятия.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Старый Кировск ждет масштабное отключение воды. Без нее останутся поселки, дачные товарищества, многоквартирные дома, колонки и промпредприятия.