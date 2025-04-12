Умер президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт

Ночью, по получении сообщения о кончине президента Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта, народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов посетил посла США Аверелла Гарримана и выразил ему соболезнования от имени советского правительства и от себя лично.