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Сборная России не выступит на шахматной Олимпиаде в Самарканде. Ранее ФИДЕ применила санкции к ФШР

Российская команда не выступит на 46-й Всемирной шахматной Олимпиаде в Узбекистане. Турнир пройдет с 16 по 27 сентября в Самарканде.

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