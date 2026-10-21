© Кристина Соловьёва/РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин попросил специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа передать слова благодарности за усилия по урегулированию конфликта не только президенту Дональду Трампу, но и его супруге Мелании.