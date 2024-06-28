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Радимов о Козлове: «Он выбрал игровое время, молодец. Усилит группу атаки «Краснодара». В «Зените» мог бы оставаться на скамейке во многих матчах»

Радимов о Козлове: «Он выбрал игровое время, молодец. Усилит группу атаки «Краснодара». В «Зените» мог бы оставаться на скамейке во многих матчах»

19-летний воспитанник академии «Зенита» перешел в краснодарский клуб из «Балтики». «Действительно хочется, чтобы он когда‑нибудь вернулся в «Зенит», но вернулся таким мастером, чтобы пришел и играл он и еще 10 футболистов.

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