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Этот таинственный мир

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Доисторическая пандемия, длившаяся 15 миллионов лет – и все еще отражающаяся на нас сегодня

Доисторическая пандемия, длившаяся 15 миллионов лет – и все еще отражающаяся на нас сегодня

Мы не многое знаем об ERV-Fc, но известно, что он был очень распространенным.Между 33 и 15 миллионами лет назад группа древних вирусов заразила бесчисленных древних млекопитающих, включая предков всего, от людей и шимпанзе до земляных свинок и панд.

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