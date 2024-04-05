Доисторическая пандемия, длившаяся 15 миллионов лет – и все еще отражающаяся на нас сегодня

Мы не многое знаем об ERV-Fc, но известно, что он был очень распространенным.Между 33 и 15 миллионами лет назад группа древних вирусов заразила бесчисленных древних млекопитающих, включая предков всего, от людей и шимпанзе до земляных свинок и панд.