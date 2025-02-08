ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Виктор Онегин

"цифровой рубль в этом случае будет «работать» как наличные (без комиссий), но в цифровом виде (как безналичные)" может бабушки и примут это как должное, но дедушка вопрос задаёт: а для чего такие сложности, не легче ли отменить сборы за переводы из банка в банк? и бабушкам не надо будет мозги пудрить. Бабушкам привычнее расплатиться бумажным рублём,при том можно сощитать сколько ещё до пенсии осталось.(это главное почему старики любят наличные. У их же и мозги не те на какие и пальцы не те кнопки нажимать да и память не та алгоритмы запоминать) А вот дедушки у за наличные могут подешевле купить у приезжих с лотка овощи и фрукты.