Потребительская инфляция в Китае ускорилась впервые с августа, что было вызвано всплеском расходов домохозяйств в период празднования Нового года по лунному календарю, несмотря на сохраняющееся дефляционное давление, пишет Bloomberg.
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