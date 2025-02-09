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Инфляция в Китае ускорилась впервые с августа

Инфляция в Китае ускорилась впервые с августа

Потребительская инфляция в Китае ускорилась впервые с августа, что было вызвано всплеском расходов домохозяйств в период празднования Нового года по лунному календарю, несмотря на сохраняющееся дефляционное давление, пишет Bloomberg.

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