Игровая легенда из нулевых: каким был Nokia N-Gage QD? Обзор, аппаратный ремонт и программирование под Symbian

Друг! Кто из вас помнит такие телефоны, как Nokia N-Gage?В начале 2000-х годов финская компания выпустила двойной функциональный смартфон и игровой автомат на базе аппаратной платформы WD2 под управлением Symbian.
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