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Каток вместо дорог. Гололед вызвал крупные заторы по всему Приморью

Каток вместо дорог. Гололед вызвал крупные заторы по всему Приморью

Автомобилисты Приморского края продолжают жаловаться на скользкие дороги - 2 ноября из-за обледенения, прогнозируемого синоптиками, многие трассы стали опасны, из-за чего теперь заполнены стоящими машинами в ожидании хоть какого-то движения.

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