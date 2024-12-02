Каток вместо дорог. Гололед вызвал крупные заторы по всему Приморью

Автомобилисты Приморского края продолжают жаловаться на скользкие дороги - 2 ноября из-за обледенения, прогнозируемого синоптиками, многие трассы стали опасны, из-за чего теперь заполнены стоящими машинами в ожидании хоть какого-то движения.
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