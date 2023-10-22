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Скандалище: Соловьёв уволил Сатановского. «Вот ещё бы и с Кедми распрощаться»

Скандалище: Соловьёв уволил Сатановского. «Вот ещё бы и с Кедми распрощаться»

"Израильская сетка" понесла тяжёлую утрату. Маститый рупор правосионистского лобби Евгений Сатановский отлучён от телеэфира.

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Комментарии
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Е Пронина
какой же он умный? он просто хам-еврей,и почему ему это позволили??))надо последовать их советам-евреев (всех) живущих в России переселить в сектор газа,а мирных жителей газы в РФ)) синагоги их позакрывать))
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12 час.
Е Пронина
и пусть евреи там воюют вечно с арабами))а, теле радио эфиры для этого хама перекрыть))
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Многим бы нашим политикам его мозги и знания !!!!!
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1 час.

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